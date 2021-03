Segundo familiares do pastor, transferência do pastor e presidente do Ministério de Madureira da Assembleia de Deus de Gurupi, João da Cruz Gomes Feitosa, 64 anos, e de sua filha, Ângela Márcia de Sousa Gomes, foram transferidos em dois voos após recomendações médica para tratamento de Covid-19. Familiares comentaram também o grave estado de saúde de Levi Câmara, assessor do pastor.

Por Wesley Silas

Em um áudio o pastor Jesumar Feitosa informou que a Ângela, filha do pastor João Feitosa, decolou em um voo para Brasília por volta das 14hs 40min. desta segunda-feira, 22. “Ela já chegou em Brasília e deu entrada no hospital onde encontra-se sendo medicada e vamos orar para que Deus faça o milagre, pois eu creio que vai dar certo e nós somos crentes, confiamos em um Deus que tudo pode. Então, é manter a união e oração que vai dar tudo certo”, disse o pastor.

Ainda conforme o pastor Jesumar o pastor João Feitosa foi encaminhado no voo por volta das 19hs 40min. para Brasília.

“Conseguimos um hospital em Brasília da Rede D’Or e vai da tudo certo em nome de Jesus. Peço aos amigos e familiares que continuem com o mesmo propósito, orando e crendo no milagre porque o pastor João passou hoje o dia estável com projeções de melhoras e estamos crendo que Deus vai fazer um milagre em nome do Senhor Jesus”, disse o pastor Jesumar.

Situação do secretário da IAD Levi Câmara

O assessor do pastor João Feitosa, Levi, também encontra-se em situação grave decorrente a Covid-19. “O último boletim aponta que situação pulmonar do Levi é grave, é um paciente difícil de sedação, mas não apresenta febre e nem problemas nos rins. Hoje eles fizeram um procedimento de pronação que é quando eles colocam o paciente de barriga para baixo e agora eles têm 18hs para fazer uma nova avaliação para observar a reação do organismo dele. Já a saturação dele melhorou e subiu para 96% e o médico informou que a melhora dele acontece após ele ter apresentado uma pequena infecção que hoje diminuiu e com isso o estado dele é estável”.

Pastores e familiares pedem para intensificar as orações pelo período ininterrupto até o dia 31 de março. “Vamos clamar a Deus, vamos pedir ao Deus dos céus que responda as nossas orações “, disse o pastor Paulo em um vídeo que propôs três dias de jejuns pela saúde o pastor e sua filha.