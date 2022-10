Share on Twitter

Share on Facebook

Por Wesley Silas

Em meio ao calor, os moradores começaram a enfrentar as oscilações a partir das 20h do domingo, 23, e em seguida a energia caiu e só retornou às 4h da madrugada deste domingo, 24. Entre as quedas e falta de energia a Energisa chegou a afirmar, por meios dos seus funcionários, que o problema seria uma sobrecarga na rede e que teria resolvido; mas, não aconteceu.

Em nota enviada na noite do domingo, 23, a concessionária de energia, Energisa, informou que, desta vez, seria problemas em um transformador que atende moradores do Jardim Sevilha e que “as equipes da Energisa estão realizando obras de ampliação da rede elétrica para fortalecer e melhorar o fornecimento de energia na região”.

NOTA

Tivemos problemas em um transformador que atende moradores do Jardim Sevilha, em Gurupi. Desde ontem, 22/10, as equipes da Energisa estão realizando obras de ampliação da rede elétrica para fortalecer e melhorar o fornecimento de energia na região. Neste momento, três equipes estão no local atuando. A previsão é que toda obra seja concluída até esta segunda, 24 de outubro.