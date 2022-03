por Wesley Silas

Segundo o calendário da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins – FAET, a 48ª Expo de Gurupi é a segunda no calendário da entidade e poderá acontecer entre os dias 28 de abril a 01 maio deste ano, porém o Sindicato Rural de Gurupi ainda não se manifestou se dará tempo para organizar a Exposição.

“O Sindicato Rural agradece a prefeitura na pessoa da prefeita Josi Nunes e do secretário de Infraestrutura, Elvan Leão por estarem cuidando deste patrimônio dos gurupienses”, disse o presidente do Sindicato Rural de Gurupi.

Conforme apurou o Portal Atitude, nos próximos dias a Prefeitura de Gurupi irá publicar um novo Decreto com flexibilização de restrições sem obrigatoriedade do uso da máscara – com recomendações – e liberação de eventos como show, podendo assim ter a possibilidade do retorno da Exposição Agropecuária, caso haja tempo de organizar.