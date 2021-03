Decisão foi tomada após reunião que aconteceu nesta tarde. Estavam presentes líderes paroquianos.

Por Redação

Durante a tarde desta sexta-feira, 12, líderes da paróquia São José Operário em Paraiso do Tocantins se reuniram para debater os próximos passos da igreja católica e comunidades em relação as celebrações das missas presenciais. Em razão do decreto municipal 612/2021 de 08 de Março, os encontros de grupos e movimentos já estavam suspensos, em razão do mesmo e visando a saúde e bem estar dos paroquianos, o Pároco Padre Walteir Magalhães informa que após a realização da reunião, as missas presenciais aos fins de semana na igreja matriz SJO e comunidades estão suspensas, como alternativa, haverá missa de segunda a sexta-feira as 19h somente na igreja Matriz, é indispensável o uso de máscara e o distanciamento social.

Aos domingos, haverá celebração online as 7h e as 19hrs, que serão transmitidas através do Instagram e Facebook da paróquia, e através do rádio

O curso de noivos que aconteceria neste fim de semana segue marcado, porém, acontecerá de forma online, assim como o curso de batizado e as aulas de catequese.

Estão liberadas as missas de sétimo dia na igreja matriz, os batizados, que deverão ser marcados com antecedência e com o mínimo de pessoas possível, as missas de segunda a sexta-feira como já foi citado e na quarta feira as 15hrs a novena do perpétuo socorro.

Esta decisão segue até a véspera do domingo de Ramos e da semana santa, no dia 27/03 quando será realizada uma nova reunião entre os líderes paroquianos para mais uma vez analisar a situação e dar os próximos passos.