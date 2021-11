por Redação

Para comemorar o Jubileu dos 30 anos o Pe. Luiz Antônio juntamente com todos paroquianos e a comunidade estão preparando uma linda festa que terá início no dia 27 de novembro e vai até o dia 8 de dezembro, dia da Padroeira, Nossa Senhora da Conceição.

A programação conta com missas e o ofício todos os dias às 19h e Novena em Honra a Senhora da Conceição. A parte social iniciará com uma grande carreata no dia 27/11 com saída do Parque Mutuca, Bingo Show de Prêmios, leilões, barraquinhas de alimentação presencial e delivery e o Almoço da Padroeira no domingo dia 05/12.

A Paróquia nasceu das necessidades espirituais e pastorais de sua comunidade e durante seus 30 anos é exemplo de fé e devoção, assim, milagres e graças alcançadas pela intercessão de Nossa Senhora serão narrados e um documentário será exibido durante o festejo para contar essa belíssima história de 30 anos de criação.

Toda a comunidade gurupiense está convidada a participar deste momento de festividade da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição!

Sobre a paróquia

Criada no dia 15 de dezembro de 1991 pelo Reverendíssimo Senhor Bispo Diocesano de Porto Nacional Dom Celso Pereira de Almeida, que tendo visto as necessidades pastorais do lugar, assinou o decreto 02/91 erigindo canonicamente a Paróquia Imaculada Conceição na cidade de Gurupi.

No dia 10 de setembro de 2010, o Senhor Bispo Dom Romualdo Matias Kujawski, ouvindo o Pároco Osmam Pinto de Castro e o Conselho Presbiteral decretou a alteração do nome e CNPJ da Paróquia, passando então a se chamar Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

Nesses 30 anos de história foram gerados frutos vocacionais, sendo eles: Pe. Edilvan Cavalcante, Pe. Luan Aguiar, Irmã Thalita Dias Souza e o Seminarista Pablo Luiz Pinto dos Reis. A Paróquia teve como Pároco de dezembro de 1991 a janeiro de 2015 o Padre e agora Monsenhor Osmam Pinto de Castro e de fevereiro de 2015 até o presente momento o Pe. Luiz Antônio Guimarães.