Neste domingo, 02, a cidade de Paraíso do Tocantins recebeu os candidatos que participaram do processo seletivo 2021/1 da UnirG. Antes das provas autoridades, como o Deputado federal Carlos Gaguim, o prefeito de Paraíso, Celso Morais, a prefeita de Gurupi Josi Nunes, a Secretária de Educação do Estado, Adriana Aguiar e vereadores de Paraíso e Gurupi prestigiaram este momento histórico.

Por Régis Caio

Segundo a Unirg, mais de 1.500 inscritos de vários estados do País inscreveram-se no certame concorrendo a 60 vagas. As aulas terão início em 02 de agosto.

“As palavras faltam para agradecer toda comunidade acadêmica, que se empenhou tanto para a realização desse sonho, acreditando em nossa Instituição. Não temos palavras também para agradecer a cidade de Paraíso, a equipe da prefeitura e as pessoas que estão acolhendo nossos candidatos de uma forma especial”, destacou a reitora Sara Falcão.

Autoridades prestigiam

Durante discurso o deputado federal Carlos Gaguim falou que a região do Vale do Araguaia está sendo agraciada com um instituição de ensino séria e respeitada. “Estamos lutando para trazer o hospital universitário para esta cidade”, ressaltou.

O prefeito Celso Morais abordou que a Unirg vai contribuir para alavancar a economia da cidade. Estudantes de vários lugares do país estudando em nossa cidade, isto representa renda para a nossa região”.

A prefeita Josi Nunes lembrou o sonho do seu pai Jacinto Nunes que se tornou uma realidade e hoje é referência. “Meu pai sonhou com está instituição de ensino superior e hoje temos o privilégio de ver a expansão da nossa Unirg. Em breve mais cidades poderão contar com está Universidade”, disse.