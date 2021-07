Share on Twitter

Por Redação

Paraíso tem sido destaque na impressa estadual por ser uma das primeiras a vacinar a população com 18 ou mais. Em entrevista a uma TV, o prefeito Celso Morais afirmou que 75% da população acima de 18 anos já recebeu a primeira dose das vacinas. Até a noite de segunda-feira, 19, já haviam sido aplicadas 32 mil 468 doses dos imunizantes contra a Covid-19 em Paraíso do Tocantins.

Segunda dose

A vacinação continua acontecendo na Unidade Básica de Saúde Araci Aires Parente (SESPE) das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 para todos os públicos com idade acima de 18 anos. Para receber o imunizante, que pode ser AstraZeneca, Pfizer ou Coronavac, a pessoa deve estar munida com o RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de endereço.

Para garantir uma maior eficácia dos imunizantes é necessário que todos compareçam na UBS, de acordo com a data prevista, para tomar a segunda dose da vacina. Dona Maria Zuleide Nogueira, seguiu à risca a data de tomar a segunda dose por acreditar que este ato pode proteger a ela e às pessoas com quem ela tem contato. “Vamos nos cuidar gente. Cuidar de nós e das pessoas que nós amamos para ver se acaba logo essa doença”, enfatizou dona Maria.