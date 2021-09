Após um longo período de estiagem, as pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de granizo voltaram a cair em diferentes pontos da Capital na tarde desta quinta-feira, 23. Trazendo o cheirinho de terra molhada com trovões e contrariando as previsões climáticas, mesmo com os termômetros marcando os 39ºC de máxima, a chuva deu o ar da graça amenizando o clima quente e seco característico desse período do ano.

De acordo com os dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), na sexta-feira, 24, a temperatura continua alta com a máxima marcando os 39ºC e de mínima 24ºC, com apenas 5% de possibilidades de novas pancadas de chuvas ao longo do dia e trovoadas isoladas.

Durante o fim de semana, os termômetros devem variar entre os 38ºC de máxima e 27ºC (mínima), com os períodos dos dias ensolarados, com muitas nuvens isoladas e também com 5% de possibilidades de chuva. A umidade relativa do ar permanece entre 75% e 25%. O Índice de Ultravioleta (UV) alcança a categoria 12, considerado de risco extremo.