Com 13,97% da população vacinada, o Estado do Tocantins recebe, na madrugada desta quarta-feira, 19, mais 4.680 doses de vacinas contra a Covid-19. A remessa de Pfizer atenderá exclusivamente pessoas com comorbidades, residente de Palmas.

Por Redação

Segundo a gerente de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Diandra Sena, “estamos trabalhando para que todas as doses sejam entregues em tempo hábil aos municípios e, assim, termos celeridade no processo de imunização”, afirmou, acrescentando que “logo que as novas doses forem conferidas, já repasaremos à Capital, para que a população seja atendida”.

O Estado já recebeu 542.500 doses de vacinas contra a Covid-19 e segundo o titular da SES, Dr. Edgar Tollini, “mesmo com todas as particularidades de acesso em alguns municípios, temos visto o compromisso dos gestores municipais e pedimos à população que faz parte do grupo prioritário, que compareça às unidades de saúde, para receber o esquema completo de vacinação, que acontece em duas etapas, respeitando os prazos estabelecidos por cada fabricante”, enfatizou.

Todas as informações sobre o processo de vacinação no Tocantins podem ser acompanhadas pela população no Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra Saúde), no link http://integra.saude.to.gov.br/covid19/vacinometro.