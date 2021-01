Por Régis Caio

O município de Palmeirópolis, no sul do estado, está sem testes para Covid-19, é o que afirmam moradores e vereadores da cidade. Nesta semana o Portal Atitude, recebeu uma denúncia de pacientes que estão sendo orientados pela gestão municipal a fazerem os exames de forma particular, já que a cidade está sem recursos para o combate a doença.

“Senti sintomas e fui fazer o exame no hospital municipal e o que me falaram foi que a prefeitura está sem dinheiro para comprar os testes rápidos, sem verba nenhuma para combater o coronavírus, me falaram ainda que eu tenho que procurar uma clínica particular, o que acho estanho é o governo federal disponibilizou verba para a cidade no ano passado para enfrentamento da pandemia”, questiona a moradora Crisley Machado.

Alguns vereadores da cidade relatam que foram procurados por vários moradores sobre a questão do não atendimento com testes rápidos no Hospital Francisco Macedo. O vereador Daniel Rosa (DEM) disse que os números de casos positivo vem crescendo no boletim local.

Nesta última quarta-feira (13) ele ligou para todos os vereadores e foram até o gabinete do prefeito Bartolomeu Moura (PSD), lá eles fizeram uma reunião que contou ainda com a presença da Secretária Municipal de Saúde, Milena Miranda.

“Abordamos o assunto e foi relatado pelo prefeito e pela Secretária que essa atual gestão recebeu a prefeitura sem recurso financeiros na saúde para atender a população neste ano e em consequência disso, a saúde de Palmeirópolis está impossibilitada de fazer a aquisição de testes. A Secretária deixou claro que os exames de covid-19 só em clínicas particulares”, relatou o vereador Daniel Rosa. Participaram ainda da reunião os parlamentares: Fabio Gonçalves, Wiliam Pinturas, Arara, Dona Graça, Sônia Damares, Rubiane Castro e Toinho.

O Portal Atitude entrou em contato com a Secretária Municipal de Saúde, Milena Miranda, mas até o momento ela não se manifestou sobre a situação da falta de testes na cidade.