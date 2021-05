E no dia em que se comemora o Dia Internacional da Reciclagem, a Quadra 108 Norte realiza a primeira ação para Implantação da Coleta Seletiva, atendendo aos moradores da quadra e quadras circunvizinhas.

da redação

Esta data foi instituída pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência, e a Cultura), visando estimular a reflexão sobre a importância de fazer o descarte correto dos itens que consumimos.

Com o crescimento da industrialização, o lixo se tornou um problema ambiental. A reciclagem permite que boa parte dos resíduos gerados voltem à cadeia de valor, minimizando os impactos do descarte.

O Brasil é o quarto maior produtor de lixo no mundo e, mesmo assim, a reciclagem ainda é muito baixa. Segundo levantamento do Fundo Mundial para a Natureza (WWF), com dados de 2018/2019, nosso país produz cerca de 55 trilhões de quilos de lixo por ano, valores que correspondem a cerca de 1,15 kg de lixo gerado diariamente por cada brasileiro. A porcentagem desse lixo que vai para a reciclagem é de apenas 1,28%.

Esta realidade também se estende a nossa cidade de Palmas, que apesar de planejada e ainda jovem, não conta com a coleta seletiva implantada, mas com alguns pontos de drive thru de coleta seletiva.

E os problemas com a quantidade de lixo já se torna preocupante. Segundo matéria recente vinculada no jornal local , o Jornal do Tocantins, a cidade de Palmas produz mais de 340 toneladas de lixo por dia , e embora seja referencia para a região norte do país , apresenta vida útil de 20 anos, ou seja o espaço é finito.

O projeto é uma iniciativa da comunidade, através da Comissão Provisória da Associação de Moradores, com envolvimento de pessoas, igrejas, instituições de ensino existentes na quadra e conta a participação especial do jovem escoteiro José João Ferraz Vieira e apoio a senhora Eliane Tochtrop , ativista na área de sustentabilidade e pioneira nos projetos de reciclagem no Estado do Tocantins, onde já desenvolve em outras quadras de Palmas ações semelhantes.

Funcionamento

A exemplo de como já acontece em outras quadras da cidade de Palmas , na 204 Sul por exemplo , teremos inicialmente a sensibilização dos moradores da quadra 108 Norte e quadras vizinhas em data e dia especifico para que façam sua entrega na voluntária do material reciclado produzido durante a semana ( plásticos, alumínio, garrafas, entre outros), na praça central da nossa quadra, esclarece Adriana Ferraz, membro da Associação Provisória dos Moradores da 108 Norte.

Adriana diz ainda que o trabalho será feito em parceria com as cooperativas de reciclagem, como a Ascampa ( que já recolhe na quadra material reciclado.) Segundo ela, essas cooperativas fariam a destinação as industrias de reciclagem.

No futuro a Associação vai solicitar da Prefeitura de Palmas, através da Secretaria de Meio Ambiente, a instalação de uma estação de reciclagem permanente na praça central.

A Importância da Coleta Seletiva

A Adriana diz, em nome da associação de Moradores da 108 Norte, que “a coleta seletiva representa a maneira ecológica mais adequada para o descarte de lixo. Associado ao tema de educação ambiental e do desenvolvimento sustentável, a coleta seletiva evita a poluição do solo e das águas. A intenção é separar todos os resíduos, utilizando-os na reciclagem.

Todos os cidadãos podem colaborar com a separação dos materiais seguindo a teoria dos 3 r’s, ou seja:

Reduzir : mudança de hábitos de consumo, reduzindo assim a proliferação de lixo.

: mudança de hábitos de consumo, reduzindo assim a proliferação de lixo. Reutilizar : reutilização de materiais, como sacolas de supermercado, potes de vidro e plástico, dentre outros.

: reutilização de materiais, como sacolas de supermercado, potes de vidro e plástico, dentre outros. Reciclar: através de processos artesanais ou industriais, transformam-se materiais usados em novos produtos”,concluiu.

Benefícios da coleta seletiva:

Promove a consciência ambiental dos cidadãos;

Evita a contaminação do solo e da água;

Evita o desperdício dos recursos naturais não-renováveis;

Promove a reciclagem (reaproveitamento de materiais);

Melhora a economia (diminuir custos de produção, geração de empregos, etc.);

Alivia e prolonga a vida útil dos aterros sanitários;

A reciclagem consiste no reaproveitamento de materiais para a fabricação de matéria-prima. Ou seja, os materiais como vidro, plástico e papel são reutilizados para gerarem outros.

Para a Coleta Seletiva os resíduos são classificados de acordo com sua origem e depositados em contentores indicados por cores. Segundo a Resolução do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) N.º 275/2001, foi estabelecido um código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva. Assim, no padrão das cores dos contentores os materiais que cada um deles recebe são:

Azul: papéis e papelões;

Verde: vidros;

Vermelho: plásticos;

Amarelo: metais;

Marrom: resíduos orgânicos;

Preto: madeiras;

Cinza: materiais não reciclados;

Branco: lixos hospitalares;

Laranja: resíduos perigosos;

Roxo: resíduos radioativos.

Os resíduos são classificados em orgânicos ou materiais recicláveis como papel, plástico, vidro, dentre outros. Além deles, materiais hospitalares e radioativos têm um destino diferente.

É importante conhecer os tipos de resíduos para poder destiná-los de forma correta. São eles:

Lixo Orgânico : O lixo orgânico é resultado de descartes em residências, escolas, empresas e mesmo da natureza como, por exemplo, cascas e restos de frutas e legumes, bem como, qualquer alimento que se decomponha. É importante que o descarte desse tipo de resíduo seja feito utilizando sacos de lixo adequados e resistentes.

Resíduos Reciclados : São resíduos reaproveitáveis como: metal, vidro, madeira, papel e plástico. É importante lavar aquilo que for de plástico, como embalagens de comida, antes de jogar fora para não atrair animais e insetos. No caso do papel ou papelão, para facilitar a coleta lembre-se de organizar papeis como jornais e desmontar as caixas, se esse for o caso. Na dúvida, verifique se existe o símbolo universal de reciclagem na embalagem.

Cores dos Coletores de Lixo

Além dos contentores específicos para tais materiais, existem outros, por exemplo: para óleo usado, pilhas, baterias, rolhas, etc. Muitas vezes, as próprias empresas que trabalham com esses produtos os recebem de volta depois de usados.

Tipos e características dos plásticos recicláveis

1 – PET (Tereftalato de Polietileno) …

2 – PEAD (Polietileno de Alta Densidade) …

3 – PVC (Policloreto de Vinila) …

4 – PEBD (Polietileno de Baixa Densidade) …

5 – PP (Polipropileno) …

6 – PS (Poliestireno)

Para maiores informações, Adriana Ferraz , representante Comissão Provisória da Associação de Moradores – 63 984812550

Eliane Tochtrop 63 992296774 ou 051 984126345 ativista e pioneira nas ações de reciclagem no Estado do Tocantins