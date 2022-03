A prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) tornou facultativo o uso de máscaras em ambientes públicos e privados de Palmas, tanto abertos como fechados, na noite desta sexta-feira (25).

Da redação

O item continuará obrigatório em todos os ambientes hospitalares e meios de transporte coletivo, incluindo locais de embarque e desembarque.

O texto foi publicado no Diário Oficial e começa a valer na próxima segunda-feira (28).

A decisão considerou a diminuição do número de casos confirmados de Covid-19 e da taxa de contágio nas últimas semanas, assim como o percentual de vacinação no município. Segundo a prefeitura, 87,5% da população acima de 12 anos está vacinada com a 1ª dose e 74,7% com o esquema de vacinação completo.

Entre os locais em que a máscara continuará sendo obrigatória estão todos os ambientes hospitalares, público e privados, como postos de saúde, clínicas, consultórios e hospitais. No transporte público estão os ônibus e vans, por exemplo, além das estações de entrada e saída de passageiros.