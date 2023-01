da redação

As mudanças de comando em secretarias e autarquias municipais constam na edição nº 3.146, do Diário Oficial do Município (DOM), publicada nesta terça-feira, 25. Para o comando da pasta da Educação, foi confirmado o nome da servidora de carreira do Município, professora Maria de Fátima Pereira de Sena e Silva (Fátima Sena), que já respondia pela secretaria-executiva do órgão.

Entre as alterações promovidas pela prefeita, está a nomeação de Edmilson Vieira das Virgens como secretário de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr). Até então, ele vinha acumulando a Casa Civil, onde era titular, e a Sedusr, como interino.

Gustavo Bottós de Paula deixa a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) para assumir a Casa Civil. Para o seu lugar na Sedem, a prefeita nomeou Tom Lyra, que passa a responder cumulativamente pela Agência de Turismo (Agtur), da qual era titular. William Ribeiro Brito sai do Desenvolvimento Social (Sedes) para ser executivo da Sedem.

Para a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, que estava vaga desde a saída de Rogério Ramos, que foi para o Sebrae, foi nomeado o ex-prefeito de Paranã Fabrício Viana Camêlo Conceição, que terá como secretário-executivo, Fábio Ribeiro.

Duas autarquias também tiveram mudanças com a reforma. Para a Fundação de Esportes e Lazer, a prefeita Cinthia nomeou Raimundo Nonato Cavalcante Júnior, que ocupava a secretaria-executiva da Sedem, como presidente. Já para presidir a Fundação da Juventude, foi nomeada a servidora efetiva do Município Marttha de Aguiar Franco Ramos.

Foram nomeados, ainda, Fernanda Teixeira Halum Pitaluga para ocupara a secretaria-executiva da Sedes; João Paulo César Lima como secretário-executivo de Finanças (Sefin); e Nélio Lopes Nogueira como secretário-executivo da Fundação Cultural de Palmas (FCP).

O Diário Oficial desta terça traz, também, nomeações para cargos do segundo escalão e contratos temporários em diversos órgãos, especialmente na Educação. Para conferir todos os atos, acesse o DOM clicando aqui.