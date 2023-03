No entanto, a prefeita anunciou que haverá tarifa zero nos fins de semana e feriados. Além disso, pessoas com mais de 60 anos não pagarão pelo transporte. Antes, a idade era de 65 anos. O novo modelo do transporte público recebeu o nome de ‘Meu Busão’.

“Nós vamos replicar para o domingo o mesmo numero de ônibus que circula nos outros dias”, ressaltou a prefeita.

A gestora afirmou também que há estudos para novas gratuidades. Uma delas é para beneficiar desempregados.

Durante a coletiva de imprensa, o município anunciou ainda a instalação de câmeras de segurança dentro dos veículos e nas estações, com transmissão em tempo real, além de sistema de som em parceria com rádios comunitárias e rede wi-fi gratuita para os usuários.