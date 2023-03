da redação

A ação foi assinada pelo promotor de Justiça Thiago Ribeiro, após o Município não cumprir as promessas de reforma predial, cobrada via administrativa. Além disso, também foi levado em consideração o relatório do Corpo de Bombeiros que apontou ausência de alvará de segurança no local, extintores e mangueira de gás com prazo de validade vencido, falta de sinalização e iluminação de emergência, além de fiação elétrica exposta, o que representa risco de choque elétrico e incêndio.

Na ação, o MPTO requer que a Justiça determine o prazo máximo de 10 dias, para que o ente municipal encaminhe equipe de engenharia à unidade, com a finalidade de elaborar relatório apontando as irregularidades estruturais, elétricas e hidráulicas e que inicie imediatamente a reforma ou construção de nova unidade.

O MPTO também reivindica o atendimento dos pacientes em imóvel localizado na própria quadra, fiscalização do prédio pelas equipes de vigilância sanitária do Município e do Estado do Tocantins, além da elaboração, pelo Corpo de Bombeiros, de relatório minucioso apontando os riscos que comprometem a unidade de saúde.