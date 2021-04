A Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Veículos Automotores de Palmas/TO, deflagrou a operação “Snaker Launcher”, com apoio do Gote, agentes da ATTM, agentes do 3 DPC, e Fiscais do Detran, visando combater a contravenção penal de transporte ilegal de passageiros prevista no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, que está ocorrendo com frequência no aeroporto de Palmas.

por Régis Caio

Segundo a polícia, motoristas oferecem os serviços de transporte aos passageiros que chegam de viagem na cidade de Palmas, desrespeitando a legislação que regulamenta o serviço a ser prestado no local.

Os delegados chefe Rossílio Corrêa e adjunto Anderson Casé, afirmam que através de trabalho de campo foi possível verificar a existência de uma espécie de associação que se denomina “lançadores “, fazendo o transporte de passageiros, desrespeitando a legislação pertinente, em detrimento de motoristas que possuem autorização para realização da atividade.

Durante a operação foram abordados, identificados e intimados 15 suspeitos da prática da contravenção de Transporte Clandestino. Além disso foram aplicadas 15 multas de trânsito e apreendidos 8 veículos que eram usados nos transportes clandestinos.