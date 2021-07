Imagens divulgadas nas redes sociais pela secretária-executiva de comunicação da capital, Valéria Kurovski, mostram o momento em que as forças de segurança se deparam com centenas de pessoas aglomeradas no local.

da redação

A praia da Graciosa, em Palmas, voltou a ser cenário de aglomerações e desrespeito as regras de distanciamento social da pandemia na madrugada deste domingo.