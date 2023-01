da redação

O Restaurante Requinte, localizado na Arse 102 (Quadra 1006 Sul), Avenida NS-04, Lote 01, e o BBQ do Lobo, na Arse 72 (Quadra 706 Sul), alameda 10, lote 50, já estão aptos para iniciarem a oferta de almoço a partir desta terça-feira 17.

Durante a assinatura e acompanhada de sua equipe técnica, a Secretária da pasta, Adriana Aguiar, ressaltou que o prazo para adesão dos demais restaurantes é ilimitado. “Nosso intuito é continuar fechando o maior número de parcerias com estabelecimentos gastronômicos do município, para atendermos a demanda da população. E, além de fomentar a economia local, garantir uma refeição de qualidade para as pessoas em situação de vulnerabilidade, até que as obras nas unidades dos Restaurantes Populares sejam finalizadas, para retomarmos o atendimento regular’’, disse.

A secretária reforçou também que durante essa fase inicial de atendimento, e, enquanto o cartão de identificação dos usuários segue em processo de emissão, as pessoas que já finalizaram a inscrição podem se dirigir aos estabelecimentos credenciados portando em mãos o CPF ou documento com foto. O atendimento aos beneficiários funcionará das 11 às 14 horas, de segunda à sexta-feira – exceto nos feriados.

‘’É um privilégio poder contribuir com o crescimento da Capital, e prestar atendimento a esse público. Essa parceria com os diversos estabelecimentos credenciados ou que estão em processo para credenciamento, é muito importante, pois vai contemplar os trabalhadores de todas as regiões da cidade’’, destacou a empresária Dina Rodrigues, do Restaurante Requinte.

Os restaurantes que desejam realizar o credenciamento, podem clicar aqui para mais informações.

Benefício

Para ter acesso a alimentação nos estabelecimentos credenciados, é necessário fazer o cadastramento apresentando documento oficial com foto, CPF e Número de Identificação Social (NIS), disponibilizado aos inscritos no CadÚnico. Veja abaixo a lista de locais para inscrição.

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social

Avenida LO-01, ACSE I (104 S), conjunto 4, lote 34, no Plano Diretor Sul

Resolve Palmas Região Sul (Taquaralto)

Quadra 31, Rua 11, Lotes 1, 18, Taquaralto, no Antigo Shopping da Cidadania

Resolve Palmas Centro (Avenida JK)

ACSE 1 (104 S), Av. JK, Conjunto 01, n° 120 – Plano Diretor Sul

Resolve Palmas Capim Dourado Shopping

Avenida JK, Arno 13 (107 N), Lote 1

CRAS 407 Norte

Arno 43 (407 N), Alameda 1, Lote 17, Plano Diretor Norte

CRAS Krahô

Arse 131 (1304 S), Rua 8, QI 6, APM 23

CRAS Karajá I

Jardim Aureny III, Quadra 151 A, Rua 30, Lote 16

CRAS Morada do Sol

Avenida dos Navegantes APM 12, Setor Morada do Sol II no Centro de Artes e Esporte Unificados (CEU)

CRAS Karajá II

Setor Santa Bárbara Rua 10 APM 16

CRAS Taquaruçu

Quadra 29, Rua 04, Lote 08

CRAS Xerente

Setor Jardim Taquari Av. LO 15, T. 21, ATM 45