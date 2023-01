Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

“Será um feriado inesquecível, para marcar o retorno dos eventos tradicionais da data em nossa cidade, após dois anos sem programação oficial por causa da covid-19”, exaltou a prefeita, durante coletiva de imprensa realizada no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues (Parque do Povo), na tarde desta segunda-feira, 30.

“Este novo formato contempla tanto o Capital da Fé, que é o maior evento deste segmento da região Norte do País, quanto o carnaval de Taquaruçu, que receberá uma grande estrutura e também os blocos de Palmas por meio de um edital. Nós governamos para todos. Estes serão eventos que, com certeza, terão a marca de qualidade da Prefeitura de Palmas. Estamos fomentando a economia não só no discurso, mas na prática.” (Cinthia Ribeiro)

Capital da Fé

O Palmas Capital da Fé, realizado desde 2015 pela Prefeitura de Palmas, e desde 2018 com lei municipal específica, terá programação de shows de 17 a 21 de fevereiro, numa grande estrutura que será montada no estacionamento do Estádio Nilton Santos. Estão confirmados os nomes de Pe. Fábio de Melo, Rosa de Saron, Catedral, Damares, Sarah Farias, Midian Lima, DJ PV, Pe. Alessandro, Anjos do Resgate, Pregador Luo e Cassiane. Ao todo serão quatro shows por noite, incluindo apresentações de artistas católicos e gospel regionais.

A estrutura terá como centro das atenções o Palco Fenda da Rocha – numa referência à fenda através da qual Deus falou com Moisés – , por onde passarão as bandas e os músicos cristãos durante os cinco dias de Capital da Fé. Um imponente portal dará acesso ao local dos shows, que terá praças de alimentação com food trucks e barracas dos dois lados, além de um espaço kids – sucesso em eventos anteriores – e banheiros químicos em número suficiente para atender ao público estimado de 40 mil pessoas por noite.

Taquaruçu

A tradição do Carnaval das marchinhas vai levar para Taquaruçu quem gosta de curtir o feriado com brincadeiras e cortejos carnavalescos. Para este ano, a Prefeitura de Palmas, por meio da Agência Municipal de Turismo, fará um investimento tanto em estrutura, quanto nos grupos artísticos locais. As praças Joaquim Maracaípe e Vereador Tarcísio Machado vão concentrar a folia, de 18 a 21 de fevereiro, interligadas por um circuito passando pela Praça das Crianças.

A programação artística ainda está na fase de análise da documentação dos blocos e bandas de Taquaruçu que se candidataram a receber o apoio financeiro da Prefeitura de Palmas. Mas a diversão das crianças, jovens e adultos, famílias inteiras, está garantida, seja nos pontos de cultura ou nas tendas brincantes.

Blocos de rua

A prefeita também anunciou o lançamento de um edital para apoiar iniciativas de blocos de rua das diversas regiões da Capital. A Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Cultural (FCP), vai apoiar até 15 blocos carnavalescos com o recurso de R$ 15 mil para cada. Poderão concorrer ao apoio financeiro blocos, bandas, fanfarras, cordões, cortejo e afoxés que reúnam integrantes não remunerados, acompanhados de músicos contratados ou não, em formato de banda, conjunto musical, bateria ou orquestra ou som mecânico que desfilam em determinado circuito de rua da cidade, de forma organizada, trajando figurinos e/ou apenas acompanhando um tema específico, cantando e/ou dançando.

Cinthia Ribeiro dividiu a apresentação da programação do feriado de Carnaval com o presidente da Agtur, Tom Lyra, e o presidente da FCP, Giovanni Assis. Em seguida, atendeu aos jornalistas presentes na coletiva.

Fundação Cultural de Palmas lança edital de apoio a blocos carnavalescos

Confira a programação prévia do Capital da Fé

Sexta-feira, 17 (Noite Gospel)

Regional Gospel

Sarah Farias

Midian Lima

Regional Gospel

Sábado, 18 (Noite Católica)

Regional Católico

Rosa de Saron

Pe. Fábio de Melo

Regional Católico

Domingo,19 (Gospel/Católico)

Regional Gospel

DJ PV

Pe Alessandro

Damares

Segunda, 20 (Noite Católica)

Regional Católico

Anjos do Resgate

Catedral

Regional Católico

Terça, 21 (Noite Gospel)