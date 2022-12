Share on Twitter

As atrações para o Réveillon 2023 em Palmas foram anunciadas no dia 21 de dezembro e, desde então, uma superestrutura está sendo montada na Praia da Graciosa para receber a população para celebrar a virada com grande queima de fogos. Toda a extensão da praia e da orla recebem manutenção de iluminação e de limpeza. A expectativa de público para este ano é de mais de 30 mil pessoas.

Fogos

Além de música boa, o público vai prestigiar a passagem do ano com uma belíssima queima de fogos de artifício. O céu da capital tocantinense ficará iluminado com um show de luzes e cores durante dez minutos.

Estrutura

O evento também contará com 25 estandes de alimentação, cinco de bebidas e banheiros químicos. Além disso, uma área de 5 mil metros quadrados será demarcada para aqueles que quiserem levar tendas. O espaço ficará aberto a partir das 8 horas do dia 31 de dezembro, e as instalações acontecerão sob a orientação da equipe técnica da Prefeitura de Palmas.

Organizada pela Fundação Cultural de Palmas (FCP), a estrutura da festa também está sendo controlada pelos fiscais de Obras e Posturas do Município, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr).

Para garantir a segurança e tranquilidade do evento, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), a Guarda Metropolitana de Palmas, e as polícias Civil e Militar foram acionadas.