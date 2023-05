Share on Twitter

da redação

Toda a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança. O gerente do estabelecimento contou que o homem agiu de má-fé e pediu para encher o tanque. O prejuízo foi de R$ 240. Nas imagens é possível ver quando o frentista termina de abastecer. O motorista ainda espera o funcionário guardar o bico de abastecimento e fechar a tampa do tanque. Depois, arranca o carro e foge do posto.

O gerente relatou que não é comum esse tipo de situação e deve fazer o registro do caso na delegacia da Polícia Civil nesta segunda-feira (22).

Veja o vídeo