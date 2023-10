Emoção: Técnica de enfermagem de Palmas morre após AVC hemorrágico e família autoriza doação de órgãos

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a captação aconteceu nesta quarta-feira (11) e cinco pessoas que estão na fila aguardando transplantes terão uma nova oportunidade de cura. Foram doados o fígado, que seguiu para Brasília (DF); rins, destinados ao Pará; e córneas, que ficaram no Banco de Olhos do Tocantins. Esta foi a oitava captação de órgãos do ano.

Ao deixar a UTI com direção ao centro cirúrgico para captação dos órgãos, colegas de trabalho e amigos do HGP fizeram um corredor de aplausos para Benedita. Eles estavam com balões brancos e cartazes para lembrar a importância da colega.