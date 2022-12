da redação

“São 20 anos sem realização de concurso da Guarda Metropolitana de Palmas. Estou muito feliz em dar este passo importante! Promover este certame reforça o nosso comprometimento com a segurança da nossa cidade. Mais uma vez, estamos honrando com a nossa palavra”, destacou a prefeita Cinthia Ribeiro, que havia confirmado o lançamento do edital e o início das inscrições do concurso da GMP ainda para 2022, durante as comemorações do Dia do Servidor Público, em outubro deste ano.

O salário inicial de guarda metropolitano é de R$ 3.440,77, acrescido de gratificação de atividade perigosa, para uma jornada de 40 horas semanais, podendo ser ajustada em turnos ou jornadas de trabalho que atendam às especificidades do cargo. Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Estatuto dos Servidores da Guarda Metropolitana de Palmas e, subsidiariamente, o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas.

Etapas

A seleção para o cargo de guarda metropolitano será composta de seis etapas, sendo apenas a primeira (prova objetiva) e a última (curso de formação) de caráter eliminatório e classificatório. As demais etapas do concurso – exame físico, avaliação psicológica, avaliação médica e comprovação de idoneidade moral – terão caráter eliminatório. Conforme o cronograma do edital, a prova objetiva está prevista para acontecer dia 2 de abril de 2023.

Inscrição

O período de inscrição no concurso da Guarda Metropolitana de Palmas começa às 10 horas do próximo dia 19 de dezembro e segue até as 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2023, sendo que o boleto de inscrição, no valor de R$ 90,00, poderá ser pago até o dia 3 de fevereiro. A inscrição deve ser feita, exclusivamente, pela internet, no site da Fundação Vunesp, na aba “Concurso”. São isentos do pagamento da taxa de inscrição aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e os doadores voluntários de sangue (conforme a Lei Municipal nº 1.988/2013).

Para concorrer a uma das vagas de guarda metropolitano, o(a) candidato(a) deve ter idade mínima de 18 e máxima de 45 anos no término do período de inscrições (2 de fevereiro de 2023); ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a) e ter concluído o ensino médio, além de atender aos demais requisitos do edital.

Das vagas ofertadas, 20% são destinadas aos candidatos que se autodeclararem negros ou pardos no ato da inscrição, e 5% para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência que possuem.

Para ter acesso ao Edital do Concurso Público da Guarda Metropolitana de Palmas na íntegra e suas atualizações, clique aqui.