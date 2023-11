Comerciantes que tiveram prejuízos com incêndio de ônibus serão ressarcidos pela prefeitura

Com a intensidade do calor nas proximidades onde aconteceu o incêndio, na Avenida I, os comerciantes tiveram que fechar as portas para evitar mais estragos. Além disso, a via precisou ser interditada enquanto os bombeiros continham o fogo.

Segundo a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), os comerciantes afetados precisam registrar um boletim de ocorrência e ir pessoalmente até a sede da agência, na Quadra ACSO1, Avenida LO-01, para dar início ao procedimento de ressarcimento.