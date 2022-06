A Câmara de Vereadores de Palmas aprovou na sessão desta terça-feira, 14, dois Projetos de Lei de autoria do vereador Filipe Martins (PL) que concedem Título de Cidadão Palmense ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e à primeira-dama, Michelle de Paula.

da redação

Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade. Na justificativa, o parlamentar fala da “postura ética”, cita uma “incessante frente de combate à corrupção”. “Nada mais justo, frente a ilibada conduta do nobre presidente, conjuntamente com a exímia carreira política, a concessão do Título”, disse.