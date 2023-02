da redação

O evento também é uma vitrine para os artistas locais mostrarem seus talentos e terem a oportunidade de se apresentar para o grande público. Nomes como do Ministério de Louvor Seven, Orquestra Jovem da Guarda Metropolitana, Moisés di Carvalho, Pe. Geraldinho, Bekão, William Pontes, Pedro Ruan, Pe. Fabiano & Missão Sacramento, Daniel Naron & banda passarão pelo palco, que este ano, traz a estrutura temática: Fenda da Rocha – numa referência à fenda, por meio da qual Deus falou com Moisés.

“Estamos preparando a banda para realizarmos um show muito especial. Estamos alegres em poder voltar a esse palco novamente, e gostaríamos de agradecer todo o apoio da gestão municipal por proporcionar mais esse momento especial para nossa cidade, pois é um evento turístico que atrai a atenção do público”, destacou o Padre Geraldinho que sobe ao palco no sábado, 18.

O cantor regional gospel Wesley Ribeiro será o primeiro a se apresentar na noite de domingo, 19, e falou da expectativa para o retorno do evento, após dois anos parado em razão da pandemia. “Vejo esse evento não só como o maior do Norte, mas como um dos maiores eventos da música gospel do Brasil. Estou com expectativas grandes para o retorno do Capital da Fé, para abençoar Palmas, o Tocantins e todas as pessoas que comparecerão a esse grande evento”, ressaltou.

A expectativa é que mais de 40 mil pessoas devam passar por noite para curtir a programação especial, que conta também com nomes de peso da música nacional cristã, como o Pe. Fábio de Melo, Rosa de Saron, Cassiane, Pregador Luo, Midian Lima, Damares, Anjos de Resgate e Pe. Alessandro.

Confira a programação completa

Sexta-feira, 17 (Noite Gospel)

• Ministério de Louvor Seven / Orquestra Jovem da Guarda Metropolitana

• Sarah Farias

• DJ PV

• Moisés De Carvalho

Sábado, 18 (Noite Católica)

• Rosa de Saron

• Pe. Fábio de Melo

• Pe. Geraldinho

• Bekão

Domingo,19 (Gospel/Católico)

• Wesley Ribeiro

• Midian Lima

• Pe Alessandro

• Damares

Segunda, 20 (Noite Católica)

• Pe. Fabiano e Missão Sacramento

• Anjos de Resgate

• Catedral

• William Pontes

Terça, 21 (Noite Gospel)

• Daniel Narom & Banda

• Pregador Luo

• Cassiane

• Pedro Ruan