A programação começa durante a manhã com o tradicional corte do bolo na feira da 307 Norte. Ao longo do dia também haverá um desfile cívico no Aureny III. “Tem esquadrilha da fumaça esse ano, muitas exposições, muita coisa bacana acontecendo. Vamos encerrar a festa no Espaço Cultural com um show do Léo Santana, no máximo às 22h”, afirmou.

Tanto a contratação da esquadrilha como do cantor Léo Santana foram publicadas no Diário Oficial de Palmas nesta segunda-feira (16). A demonstração aérea, com duração de 30 minutos e três aeronaves, vai custar R$ 37 mil. Enquanto a apresentação musical foi contratada por R$ 365 mil.