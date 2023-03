Share on Twitter

Share on Facebook

Por Gabriela Santos

Na tarde desta quinta-feira, 2, o presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Tom Lyra, atendendo uma orientação da prefeita Cinthia Ribeiro, entregou 817 quilos de alimentos não perecíveis para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), que foram arrecadados pela empresa Z3 Produções, durante a realização da peça Hermanoteu na Terra de Godah, no último dia 05 de fevereiro.

As doações destinadas à pasta, foram arrecadadas por meio da opção “ingresso solidário” que segundo a empresa oferece um desconto ao público mediante a doação de um 1kg de alimento não perecível. Os alimentos serão distribuídos a mulheres em situação de vulnerabilidade social durante todo o mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher celebrado no próximo dia 8. Entre os alimentos destinados para a doação estão feijão, arroz, açúcar, cuscuz, farinha de trigo, polvilho, macarrão, leite, sal e biscoitos.

De acordo com o presidente da Agtur, Tom Lyra, a união de esforços entre o setor cultural e poder público beneficiará quem mais precisa com a entrega das doações. “Parabenizo a iniciativa da empresa Z3 pela iniciativa de arrecadar esses alimentos que com certeza ocuparão a mesa de mulheres em situação de vulnerabilidade que são atendidas pela Sedes”, salientou.

Conforme explica a secretária da Sedes, Adriana Aguiar, que esteve presente para receber as doações, essa é uma forma de celebrar o mês da mulher com a execução de políticas de atendimento social para este público. “Perecemos uma sequência de intenções, foram eventos que tiveram participação ativa de mulheres e veio a calhar no mês em que comemoramos o mês da mulher. Existem sim muitas famílias lideradas por mulheres que precisam desse apoio. A cultura, o turismo e o social estão trabalhando para o bem dessa famílias”, disse.