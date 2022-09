Share on Twitter

Também foi nomeada uma pessoa ligada à Adriana, Robson Vila Nova Lopes, que é o novo presidente da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas. Ele trabalhou Seduc na gestão de Adriana, como subsecretário da pasta (2018) e secretário executivo da Educação, Juventude e Esportes do Tocantins (2019-2021).

As nomeações ocorreram no dia em que Adriana anunciou apoio à reeleição da senadora Kátia Abreu (Progressistas), que conta na sua campanha com a prefeita Cinthia.