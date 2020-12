Palmas sedia I Encontro Estadual de Saneamento Ambiental

A Associação dos Engenheiros Ambientais do Estado do Tocantins (AMBTO) realiza nessa sexta-feira, 11, no Hotel Girassol Plaza, o I Encontro Estadual de Saneamento Ambiental.

As inscrições podem ser realizadas por meio deste link (clique e acesse aqui).

O evento que acontece das 9h às 18h se preparou para o novo normal, e estará cumprindo todos os protocolos que a Organização Mundial de Saúde (OMS) exige, como uso de máscaras por todos os participantes e disponibilização de álcool gel.

O encontro tem a parceria do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (CREA-TO) e contará com palestras do presidente da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR), Edson Cabral de Oliveira e dos professores Doutor, Aurélio Picanço e Mestres Alesi Mendes e Dalton Bracarense.

Para o presidente da AMBTO, Engenheiro, Rafael Marcolino de Souza, é de extrema importância discutir o saneamento ambiental, e assim propor soluções para as problemáticas que o país enfrenta. “Existe uma relação extremamente próxima entre saneamento, saúde pública e meio ambiente, e trazer esses assuntos em pauta, é uma forma de reconhecer que o saneamento é a base da saúde de um país e sem ele, o desenvolvimento não é completo”, explicou.

Programação

Credenciamento – 8h às 9h

Abertura Oficial – 9h ás 9h30

Composição de Mesa – 9h as 9h30

Presidente da Ambto – Eng. Amb. Rafael Marcolino de Souza

Presidente do Crea-TO –

Representante do Confea –

Descomposição de Mesa

Palestra 01- “Aspectos Legais do Saneamento Básico” – Edson Cabral – 9h30 as 10h30

Cafezinho – 10h30 as 10h45

Palestra 02 – “Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana” – Dr. Aurélio Picanço – 10h45 as 11h45

Intervalo para almoço – 12h as 14h30

Palestra 03 – “Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais” – MSc Alesi Mendes – 14h30 as 15h30

Cafezinho – 15h30 as 15h45

Palestra 04 – “Desafios dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Tocantins” – MSc Dalton Bracarense – 15h45 as 17h

Encerramento – 18h