por Redação

Nesta terça-feira, 28, o Boletim Epidemiológico nº 635 traz a confirmação de 135 casos de Covid-19 em Palmas, após 730 pessoas passarem por testes nas últimas 24 horas. Dos novos diagnósticos positivos, 64 são mulheres e 71 são homens; todos foram notificados e encaminhados para o isolamento domiciliar.

O documento informa seis óbitos pela enfermidade, ocorridos entre os dias 30 de novembro e 18 de dezembro deste ano. A inserção dos dados que estavam em investigação foi possível com o retorno do funcionamento dos sistemas do Ministério da Saúde nesta semana. As vítimas tinham 50, 52, 66, 74, 87 e 95 anos de idade; sendo quatro homens e duas mulheres, dos quais dois não possuíam comorbidades relatadas. O restante sofria de doenças como herpes disseminada, hipertensão, diabetes e doença renal.

Situação atual

Com os novos registros, a Capital chega a 54.653 casos acumulados da doença, dos quais 53.142 estão recuperados, 827 estão em tratamento e 684 foram a óbito. Acesse o boletim completo aqui.

Internação

De acordo com o documento, 16 pessoas estão internadas por causas ligadas à Covid-19. Do total, dez (62,5%) são residentes de Palmas e seis (37,5%) de outras cidades.

A taxa geral de ocupação de leitos hospitalares destinados à enfermidade está em 15,7%. A taxa de ocupação de leitos clínicos públicos e privados para Covid-19 é de 16% e de UTI, 15,4%. Os leitos de estabilização nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), por sua vez, não estão ocupados.

Vacinação

O Boletim Epidemiológico registra a aplicação total de 430.825 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 219.259 de primeira dose; 183.956 de segunda dose ou dose única; e 27.610 doses de reforço ou doses adicionais.

Para mais informações acesse o site do Vacina Já.