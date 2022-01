A partir desta quarta-feira, 26, a Prefeitura de Palmas contará com mais um imunizante contra a Covid-19 para o público infantil: a Coronavac, que será administrada em crianças a partir de 06 anos, com um intervalo de 28 dias para aplicação da segunda dose. Já a Pfizer será aplicada em crianças de 05 a 11 anos, com o intervalo de oito semanas.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ressalta que segue a orientação do Ministério da Saúde quanto à utilização da Coronavac em estoque para a vacinação de crianças. O imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para crianças a partir de 06 anos, com exceção dos imunossuprimidos.

Para a vacinação das crianças é necessário o agendamento no site Vacina Já. A Secretaria orienta aos pais e responsáveis que apresentem no ato da vacinação documento de identidade, CPF ou certidão de nascimento da criança, cartão do SUS e cartão de vacina. Para as crianças com comorbidade, além dos documentos já mencionados, é necessário o laudo médico comprovando a condição.

Após a vacinação, a Vigilância Epidemiológica orienta que a criança permaneça na unidade por 15 minutos. Os menores não devem receber outro imunizante no mesmo dia ou até 15 dias após a vacinação contra a Covid-19.

Locais de vacinação de 26 a 28 de janeiro:

Manhã – 8 às 12 horas

USF 405 Norte

USF 1004 Sul

USF Novo Horizonte

Tarde – 13 às 17 horas

USF 409 Norte

USF 403 Sul

USF José Hermes

Vacinação na quarta-feira, 26/01 – 8 às 12 horas

USF Walterly Wagner (Taquaruçu Grande)

Vacinação na quinta-feira, 27/01 – 8 às 12 horas

USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana)

Vacinação na sexta-feira, 28/01 – 8 às 12 horas

USF Walter Morato (Taquaruçu)

Vacinação na sexta-feira, 28/01 – 13 às 17 horas

USF Taquari