Por Redação

A semana epidemiológica nº 26, que corresponde ao período de 27 de junho a 3 de julho, teve o menor número acumulado de novos casos confirmados de Covid-19 em Palmas, conforme os indicadores do Boletim Epidemiológico nº 472, publicado neste domingo, 4. Nos últimos sete dias, foram confirmadas 509 novas contaminações para o novo coronavírus. A menor ocorrência de 2021 havia sido registrada na semana epidemiológica nº 4, correspondente à última semana do mês de janeiro, com 554 casos.

Com 90 casos confirmados no boletim deste domingo, agora são 45.382 pessoas contaminadas em Palmas desde o início da pandemia. Sem registro de óbito, o total de vítimas da Covid-19 na Capital mantém-se em 591, indicando uma taxa de letalidade de 1,30%.

Nas últimas 24 horas, a Capital registrou 137 pessoas internadas por causas ligadas à Covid-19. Deste total, 58 (42,3%) são moradores de Palmas e 79 (57,7%), residentes de outras cidades. Receberam alta 50 pessoas. A taxa de ocupação geral de leitos exclusivos para o tratamento da doença é de 46,1%. A taxa de leitos clínicos é de 28,9%. Já a ocupação das instalações de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é de 63,5%. As Unidades de Pronto Atendimento continuam com baixa ocupação nos leitos de estabilização exclusivos para Covid-19.

Vacinação

Contabilizando o balanço de vacinações do sábado de mutirão, quando 14 pontos ficaram abertos o dia todo para vacinar pessoas de 45 anos ou mais, sem comorbidades, Palmas totaliza 116.867 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Foram 90.751 aplicações de primeira dose e 26.116 de dose única ou segunda dose.

