A 2ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios mostra que Palmas ocupa a 8ª posição entre as capitais e apresenta a melhor performance na Região Norte, Gurupi na 7ª posição e Araguaína 12ª posição. A pesquisa considerou, para classificar a competitividade dos municípios, as dimensões ‘Instituições’, ‘Sociedade’ e ‘Economia’, no ranking que é composto por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos. O levantamento, feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP), analisou 411 municípios brasileiros, todos com população acima de 80 mil habitantes, que correspondem a 59,75% dos brasileiros.

Por Wesley Silas *

O levantamento foi feito pelo CLP – Centro de Liderança Pública, considerado como uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil. No critério ESG (Environmental, Social and Governance) para valorização das boas práticas ambientais, sociais e econômicas dos Estados. Nele o Tocantins aparece na 20ª posição entre os 27 Estado da federação.

Ranking de Competitividade dos Municípios da região Norte

Potenciais e desafios: analise geral e regional

A capital do Tocantins, Palmas, se encontra na 61ª colocação geral e na primeira posição dos municípios avaliados na região norte. Se destaca nas potencialidades dos pilares de acesso à saúde, inovação e dinamismo econômico, capital humano, saneamento, meio ambiente e tem como principais desafios a segurança, inserção econômica, qualidade da saúde, telecomunicações, sustentabilidade fiscal.

Gurupi ocupa a 239ª posição entre os 411 municípios brasileiros com mais de 80 habitantes e foi ranqueada na 7ª posição entre os 20 municípios avaliados na região norte. Os potenciais do município estão nos pilares da sustentabilidade fiscal, qualidade da saúde e da educação, acesso à educação, capital humano e saneamento. O principal desafio está nas telecomunicações, segurança, inovação e dinamismo econômico, inserção econômica, funcionamento da máquina pública e meio ambiente.

Sustentabilidade fiscal, qualidade da saúde, qualidade na educação, capital humano foram considerados potenciais de Araguaína que se encontra na 284ª posição entre os municípios com mais de 80 mil habitantes e na 12ª posição entre os municípios da região Norte. Os desafios do município estão na segurança, meio ambiente, inserção econômica, telecomunicações, funcionamento da máquina pública e inovação e dinamismo econômico.

Telecomunicação

O levantamento aponta necessidade de Gurupi melhorar o quesito telecomunicação no acesso de banda larga fibra ótica e acesso a banda larga de alta velocidade. O destaque foi desempenho relativo em dependência fiscal e, principalmente, em taxa de investimento, que apontam Gurupi na 12ª posição na sustentabilidade fiscal e melhorou o desempenho relativo em dependência fiscal (subiu 29 posições e ocupa a 30ª colocação).

Atenção básica da saúde

Na cobertura da atenção básica da saúde, Gurupi e Palmas dividem o primeiro lugar e chegaram socorre 100, enquanto Araguaína com socorre 66,49 ocupa a 235 º entre os 411 municípios brasileiros (7,38% do universo de municípios), representando os municípios do país com população acima de 80 mil habitantes de acordo com a estimativa do IBGE para o ano de 2020.

Sobre o Ranking de Competitividade

O Ranking de Competitividade dos Municípios surge a partir de uma visão diferente: a competição saudável no setor público, além de possível, é desejável. A competição no setor público é um elemento complementar à promoção da justiça, equidade e desenvolvimento institucional, social e econômico. Adaptado em relação ao conceito utilizado no setor privado, a definição de competitividade sob a ótica da gestão pública diz respeito à capacidade de planejamento, articulação e execução por parte do poder público, em seus territórios de responsabilidade, na promoção do bem-estar social, atendimento às necessidades da população e geração de um ambiente de negócios favorável.

Considera ainda que o elemento competitivo é compatível com a ideia de uma república federativa como a brasileira. A competição saudável faz com que os municípios busquem melhorar seus serviços públicos, atraindo empresas, trabalhadores e estudantes para ali viverem e se desenvolverem.

Como mostra a literatura especializada, ao possibilitar uma comparação direta entre os municípios de uma série de atributos institucionais, sociais e econômicos que são comumente de difícil mensuração e avaliação, sistemas de ranking proporcionam aos cidadãos uma eficiente ferramenta de avaliação e cobrança de resultados dos gestores públicos.

Fonte: Secom da Prefeitura de Palmas, com dados do Ranking de Competitividade