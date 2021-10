Share on Twitter

por Redação

Nesta quarta-feira, 20, o Boletim Epidemiológico n° 578 desta confirma 51 infecções por coronavírus nas últimas 24 horas. Das novas infecções, 29 são em mulheres e 22 são em homens. Todos cumprem isolamento em casa. O documento traz o registro de quatro óbitos por complicações decorrentes da enfermidade.

Nos óbitos registrados no documento desta quarta estão duas mulheres de 55 e 85 anos, ambas com comorbidades, e dois homens de 47 e 53 anos, um deles com comorbidades.

Até o momento, o município chega a 52.116 casos da doença, sendo que 49.700 estão recuperados, 1.743 estão em tratamento e 670 foram a óbito. Acesse o boletim.

Em Palmas, 38 pessoas estão internadas por causas ligadas à Covid-19, das quais 21 (55,3%) moram em Palmas e 17 (44,7%) em outros municípios. A taxa geral de ocupação de leitos para tratamento da doença é de 18,5%, sendo a ocupação de 13,8% a de leitos clínicos e 24,7% a de leitos de UTI. Em relação aos leitos de estabilização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), não há nenhum leito ocupado nas UPAs da Capital.

Vacinação

Até esta terça, 19, 333.860 doses das vacinas contra a Covid-19 foram administradas em Palmas, sendo 209.626 com a primeira dose, 117.622 com a segunda ou dose única, e 6.612 pessoas tomaram a dose de reforço.

Para acompanhar a evolução da imunização contra a Covid-19 em Palmas ou agendar sua vacina, acesse o site Vacina Já.