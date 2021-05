Palmas completa 32 anos nesta quinta-feira, 20, e mesmo tão jovem, já se destaca no cenário nacional como uma das capitais com melhor qualidade de vida e com boas opções de negócios. No Ranking Connected Smart Cities e Mobility, edição de 2020, Palmas aparece em 2° lugar no indicador de Saúde e, no Índice dos Desafios da Gestão Municipal (IDGM), em 1º lugar. No estudo produzido pela consultoria Urban Systems, feito a pedido da revista Exame em 2020, Palmas é destaque entre as melhores cidades para fazer negócios.

A Capital tocantinense destacou-se em 1° lugar pela cobertura das equipes de atenção básica de saúde no ranking das 100 melhores cidades na área da Saúde, alcançando índices melhores que os municípios do Sul e do Sudeste, conforme o IDGM de 2020. O estudo sintetiza indicadores de mortalidade infantil, de acesso à assistência pré-natal e à atenção básica e de mortalidade prematura por doenças crônicas.

Também no ranking Connected Smart Cities e Mobility – Edição 2020, Palmas ficou em 2º lugar na área da Saúde, destacando-se por ser uma cidade com 100% de cobertura pela atenção básica, formada por 86 equipes de saúde da família, 34 unidades de saúde e 450 agentes de saúde. O estudo mensurou os dados de 673 cidades, sendo: 48 com mais de 500 mil habitantes, 274 com 100 a 500 mil habitantes e 349 com 50 a 100 mil habitantes.

Negócios

No recorte de Serviços do estudo da Urban Systems, Palmas aparece em 3º lugar no mapa das melhores cidades para investir na área, atrás de Florianópolis (SC) e Barueri (SP). O estudo considerou 326 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, fazendo uma análise desde 2014, buscando pontuar as cidades mais atrativas para o desenvolvimento de negócios, levando em consideração, inclusive, o período da pandemia.

Palmas também ficou bem colocada no recorte da Educação, ficando na 5ª colocação no mapa das melhores cidades para se investir. Foram considerados 12 indicadores, entre os quais matrículas na educação básica e superior, escolas e variação do número de alunos por escola na educação básica e superior, além de saldo de empregos e qualificação dos empregos na educação. No recorte do Comércio, Palmas ficou na 24ª posição. O estudo considerou o início da pandemia, com dados do período de janeiro a agosto de 2020.

Capital humano

Palmas se destacou no Índice Cidades Empreendedoras – Brasil 2020 no índice Capital Humano, ou seja, acesso e qualidade da mão de obra básica e acesso e qualidade da mão de obra qualificada, ficando em 5° lugar, atrás de Florianópolis (SC), Vitória (ES), Niterói (RJ) e Juiz de Fora (MG). O estudo destaca que a qualificação dos funcionários é uma das principais características que o empreendedor busca para compor a sua empresa, sendo destacado o desempenho da capital tocantinense no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Sustentabilidade

Palmas está em destaque nacional em outra área fundamental para medir a qualidade de vida de uma cidade, o saneamento básico. No quesito do atendimento da população com água tratada, coleta de esgoto e de resíduos, Palmas, com seus 32 anos, destaca-se entre as capitais brasileiras, com resultados bem melhores que as cidades centenárias. Conforme o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), dados de 2019, 100% da população urbana de Palmas é atendida com água tratada, 88,22% com coleta de esgoto e 100% com a coleta de resíduos.

Palmas busca ser modelo nacional também na geração de energia solar e o projeto é gerar 100% de sua eletricidade usando o modelo solar, até 2035. O projeto Palmas Solar, iniciado em 2015, estabelece incentivos tributários para empresas e residências instalarem painéis fotovoltaicos de energia solar e para alimentar a grade de geração excedente de eletricidade.

Turismo

A capital mais jovem do Brasil já se estabeleceu como um marco turístico, e está entre as dez capitais escolhidas pelo Ministério do Turismo para integrar o projeto-piloto Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), uma iniciativa inédita no Brasil, que busca preparar os municípios para ofertar experiências inovadoras aos visitantes e promover melhorias da gestão e dos níveis de competitividade turística.

Com a implantação deste projeto, a cidade vai oferecer aos seus visitantes produtos e experiências inovadoras e de qualidade, tendo como base a estruturação e a convergência de cinco pilares: governança; inovação; tecnologia; sustentabilidade; e acessibilidade.