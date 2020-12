Pais de alunos de escolas privadas de Palmas cobram retorno das aulas presenciais em reunião com o MPE

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) realizou nesta segunda-feira, 7, uma audiência com um grupo de pais de alunos que estão se mobilizando pelo retorno das aulas presenciais nas escolas privadas de Palmas. O grupo já conseguiu a assinatura de cerca de 900 pais de famílias em um abaixo-assinado endereçado à administração municipal, com solicitação para que as aulas sejam retomadas. Hoje Palmas registrou 50 novos casos de Covid-19 e não há nenhum paciente nos leitos de estabilização da UPA Sul, enquanto na UPA norte 5,9% dos leitos encontram-se ocupados, enquanto nos hospitais públicos e privados há 39 pessoas internadas por causas ligadas ao novo coronavírus.

por Redação

O MPTO, por meio da Promotoria Regional de Defesa da Educação e do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância, Juventude e Educação (Caopije), expediu, ainda no mês de outubro, uma recomendação que orienta a municipalidade a autorizar o funcionamento das escolas da educação básica da rede privada de ensino em sistema híbrido, ou seja, com atividades escolares presenciais e virtuais para alunos, servidores e alunos com familiares pertencentes ao grupo de risco.

Para o Ministério Público, a retomada das atividades escolares pode ocorrer em sistema híbrido, desde que haja condições sanitárias favoráveis, como garantia da sanitização dos ambientes escolares, redução da taxa de ocupação hospitalar e queda da curva de contágio do coronavírus.

Casos de Covid-19 em Palmas

A Vigilância Epidemiológica do município informou nesta segunda-feira, 07, que após 237 dias de resposta, a Capital totaliza 83.900 notificações para síndrome gripal (SG), nas quais estão incluídos também os casos suspeitos para Covid-19. Destes, 33.796 foram descartados e 19.429 casos confirmados (números acumulados) para a doença. Hoje Palmas registrou 50 novos casos novos de Covid-19, sendo 26 mulheres e 24 homens. Dos novos casos, todos os pacientes cumprem isolamento domiciliar.

Internações

Conforme o documento, até o fechamento desta edição, não há ocupação nos leitos de estabilização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul, ou seja, a unidade está sem nenhum paciente internado com suspeita de Covid-19. Já os leitos de estabilização da UPA Norte estão 5,9% ocupados.

O boletim também aponta que os leitos clínicos públicos e privados estão com taxa de ocupação de 23,1%. Já os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) têm taxa de ocupação de 27,2%.

Na Capital, 55 pessoas estão internadas por causas ligadas ao novo coronavírus. Desse número, 36 (65,5%) são residentes de Palmas e 19 (34,5%) são moradores de outras cidades e estados.

Óbitos

A Capital conta com 201 óbitos causados em decorrência da Covid-19. A letalidade do vírus em Palmas é de 1,03%.

Confira o Boletim.