Pai de família se disponibiliza cuidar de casa abandonada em Gurupi

O pedreiro Vicente Francisco Conceição disse que tem dificuldade de pagar o aluguel da casa onde mora e se disponibilizou a fazer a limpeza e ajustes da casa abandonada localizada na Avenida Ceará entre as ruas 16 e 17, em Gurupi para morar com sua esposa e um casa de adolescentes. “Eu trabalho numa empresa aqui em Gurupi e estou lutando para pagar o aluguel que é muito caro”, disse que pediu ainda se compromete em ficar no imóvel no período em que o proprietário permitir.

por Wesley Silas

Conforme foi noticiado pelo Portal Atitude o imóvel está totalmente abandonado e cheio de entulhos e mato alto. Vizinhos reclamam o risco de criadouro para o mosquito da dengue e que o local estaria servindo para abrigar objetos roubados por marginais.

“Queria saber quem é o dono desta casa abandonada que eu cuido dela e me disponho a ir no cartório assinar um contrato pode ser por um ano ou seis meses. Eu faço o que o proprietário quiser para que eu possa morar nela. Eu trabalho numa empresa aqui em Gurupi e estou lutando para pagar o aluguel que é muito caro”, disse o pedreiro.

Ele garantiu que, caso o proprietário aceite, ele cuidará do imóvel no prazo que for estipulado.

“Eu prometo que eu cuido e vou zelar dela porque seu um pai de família e sou trabalhador e o aluguel é muito caro. Eu arrumo as coisas da casa e faço um contrato no cartório para que eu possa sair quando ele pedir. Estou disposto a a arrumar a casa neste feriado de final de ano. Somos pessoas humildes e só queremos uma chance”, disse.

Caso o proprietário do imóvel se sensibilize, poderá entrar em contato com o trabalhador pelo telefone (63) 8448-0010.