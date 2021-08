por Wesley Silas

O gurupiense Pablo Adriano Oliveira Arantes, afirmou ao Portal Atitude que no último final de semana teve uma lesão muscular nas costas e procurou o Hospital da Unimed de Gurupi para fazer uma consulta.

Ele afirma que na sala de espera se deparou com várias pessoas com sintomas da Covid-19 agrupadas na mesma sala com pacientes com outras enfermidades.

“A recepcionista disse que não tem separação entre os pacientes suspeitos da Covid-19 com os demais na sala de espera”, disse.

Segundo ele, um casal com tosse e com os sintomas da Covid chegou a recomendar para ele se afastasse do local.

“Tinha pacientes tossindo, espirrando e passando mal. Entre eles havia uma mulher que estava com o esposo tossindo muito. Ela me pedir para que eu afastasse e disse: Eu não aconselho você ficar ai. Depois cometei a situação com um médico que pediu para que quando eu chegasse em casa tomasse um banho e trocasse a roupa. Agora não sei se fui contaminado pois em casa tive contato com a minha esposa e com os meus filhos”, disse.

Pela manhã desta terça-feira, 03, o Portal Atitude entrou em contato com a assessoria jurídica do hospital que ficou de enviar uma nota, mas até o início da noite, no fechamento da matéria não manifestou. Da mesma forma aconteceu com um dos diretores do hospital.