por Wesley Slas

A forte tradição italiana com seus valores familiares e cultural faz parte do legado da família Stival que tem no alicerce o casal Oswaldo Stival e Edith Peixoto Stival, filhos de imigrantes italianos que iniciaram a vida de casado no anos de 1955, época em que viveram de maneira humilde e sobrevivia com o trabalho de compra e venda de animais, o que exigia longas viagens no lombo de cavalos e mulas durante as compras gado em cidades distantes e se tornou um dos maiores players da agropecuária do País, além de ter sido um dos pioneiros no comércio de cereais em Goiás. São histórias contadas no livro “Um amor em uma Nova Veneza: Oswaldo e Edith”, lançado em fevereiro de 2021 na inauguração do Memorial em Nova Veneza criado pelo instituto cultural Ítalo-Brasileiro Oswaldo Stival & Edith que o empresário Oswaldo Stival Júnior carrega e faz questão de presentear seus convidados especiais com um exemplo do livro que conta a gênese da sua família, como aconteceu nesta segunda-feira, 30, durante um encontro com a prefeita de Gurupi, Josi Nunes em seu escritório da Cooperfrigu.

“Recebemos a prefeita Josi Nunes em uma visita muito boa e aproveitar para presenteá-la com um livro que conta a história do meu pai e da minha mãe e para contar um pouco da história do instituto cultural Oswaldo Stival & Edith que nossa família criou para preservar a memória da cidade de Nova Veneza, convidamos ela para conhecer o local”, disse o empresário ao receber a prefeita de Gurupi

Conversa sobre gestão e política

Na oportunidade as duas lideranças comentaram sobre parcerias política e sobre a importância da política da boa vizinhança entre a classe empresarial e a representante do município.

“Conversamos sobre o cenário político e sobre as coisas que estão acontecendo no cenário municipal e estadual porque acho importante esta relação entre o empresariado com a prefeitura Josi Nunes para abrir um bom caminho para o diálogo, tanto na parte empresarial como na parte política. Fiquei muito satisfeito com a visita que foi uma retribuição de uma visita que eu fiz a ela no ano passado e tivemos boas conversas e eu acho que todos têm a ganhar para vir bons frutos para a nossa cidade de Gurupi e região”, disse o empresário.