Por Alice de Sousa e Rodrigo Borges/ Acadêmicos de jornalismo da UnirG

A pandemia do novo coronavírus afetou a economia do mundo inteiro, e em Gurupi, região sul do Tocantins, não foi diferente. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que em março de 2020, ainda no início da pandemia, Gurupi teve 342 admissões e 343 desligamentos, resultando em um saldo negativo.

No decorrer dos meses do ano de 2020, o vírus se espalhou cada vez mais e vários decretos proibindo a abertura do comércio foram lançados pela prefeitura, com o objetivo de conter o vírus. Mas apesar disso, entre os meses de abril de 2020 e fevereiro de 2021, a cidade teve um total de 4.150 contratações e 3.482 desligamentos, garantindo saldo positivo e conseguindo se reerguer.

Nos meses de março, abril, maio e junho, justamente os meses iniciais da pandemia, o Gaged registrou 1100 admissões e 1286 desligamentos em Gurupi, ou seja, 186 pessoas que perderam o emprego.

A dona de casa Larissa Coelho está desempregada desde 2019, ela diz que encontra quase sempre os mesmos empecilhos na procura por emprego. “Estou a quase dois anos sem encontrar trabalho fixo, nesse tempo venho tendo algumas dificuldades como o fato de que quando descobrem que tenho um filho, minhas chances de contratação diminuem bastante, e com a chegada da pandemia o que já era difícil ficou pior. Até quem trabalhava perdeu o emprego, quem não tinha encontrou vários outros empecilhos para conseguir um”, observa.

Tamilla Barros Ribeiro Vasconcelos é empresária do ramo de confeitaria, ela conta que no início da pandemia havia muita procura, pois as pessoas estavam ficando dentro de casa, fazendo com que muita gente acabasse comendo bastante para se distrair. Mas com o tempo e o afrouxamento das medidas, a demanda foi diminuindo. “Esse ano tenho tido uma queda de vendas maior que no ano passado, em 2020 eu tive uma boa demanda de serviço, já esse ano teve uma queda de uns 30% nas encomendas”, pontua.

Já segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Gurupi, Pedro Dias, mesmo com a chegada da pandemia o município vem se mantendo constante em relação a economia.

“A economia não só de Gurupi, mas do Tocantins em geral vem se destacando entre os estados da região norte, com índices de crescimento em 2020. E em 2021 essa tendência vem se repetindo, os números do primeiro trimestre do ano indicam uma ligeira recuperação do mercado de trabalho onde nós tivemos em torno de 550 empregos gerados nos primeiros 3 meses do ano, sendo 202 vagas ocupadas somente no mês de março”, relata.

O secretário ressalta que áreas como a de agronegócio são as que possuem rendimento excelente. “Gurupi possui grandes empresas que produzem alimentos na área de nutrição animal que são vendidos não só no mercado local, mas para todo o mercado regional, isso faz de Gurupi um celeiro de oportunidades de emprego e de oportunidades para quem quer investir e produzir aqui”, completou.

Além do agronegócio, as outras áreas que mais empregaram foram a de serviço (transporte, armazenamento, correio, atividades administrativas, etc.) com 647 pessoas admitidas; e a de comércio, com 238. Mesmo com tantos altos e baixos desencadeados pela situação atual, a cidade se manteve firme.