Por Redação

Para o presidente da Casa, vereador Folha (PSDB), um dos pontos importantes na construção das peças foi a participação popular por meio do orçamento participativo, que para este ano, ele destaca, destinará R$ 483,4 milhões para atender às prioridades definidas pelos palmenses.

De acordo com Folha, as demandas da população foram apresentadas por meio de consulta on-line e audiências públicas realizadas nos quatro cantos da Capital.

“A prefeita Cinthia Ribeiro teve essa preocupação em ouvir os anseios dos palmenses e cumpriu em boa parte com as ações previstas no ano passado. Tenho certeza que neste 2023 não será diferente e nós, vereadores, vamos contribuir para que as demandas sejam de fato atendidas”, ressaltou o presidente da CMP.

Orçamento participativo

A Prefeitura de Palmas reuniu moradores das regiões sul, norte, centro, dos distritos e zona rural para definir as prioridades da LOA 2023. Além disso, o Município disponibilizou um aplicativo e um site para a realização de consultas on-line, que foram amplamente divulgadas nos meios digitais.

Sobre as ações priorizadas dentro do Orçamento Participativo, as que mais receberam recursos foram: Programa de Requalificação Urbana – Palmas para o Futuro – R$ 85.593.329,00; execução de infraestrutura urbana – R$ 78.362.341,00; gestão dos serviços de limpeza urbana – R$ 45.159.622,00; realização do patrulhamento preventivo e ostensivo – R$ 36.865.027,00; manutenção da rede de iluminação pública – R$ 30.611.293,00; implementação das ações de transporte público coletivo – R$ 26.133.550,00, dentre outras. Todas as informações encontram-se detalhadas no site da Prefeitura.