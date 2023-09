Por Djalma Parente

Dianópolis acaba de completar 139 anos de emancipação política! E com quase um século e meio de vida, continua sendo vítima da velha política que prefere sugar suas esperanças de prosperidade, a contribuir com seu desenvolvimento.

Dianópolis já foi manchete de toda a imprensa tocantinense com evidências da precariedade em que vivia a saúde pública estadual. Foram vários anos, décadas de omissão do poder público estadual quanto ao desenvolvimento da Terra das Dianas.

Aquele ditado: Entra governo, sai governo e a mesma ladainha “Dianópolis sempre à deriva de representatividade” no cenário estadual.

Mas essa realidade tem sido modificada ao longo destes últimos meses. E isso parece incomodar alguns “grupos” políticos que se dizem levantar a bandeira de Dianópolis. Mas, qual bandeira? A Bandeira da vontade própria, da velha política, que só olha para o próprio umbigo e que prega o seguinte evangelho “se não está do meu lado, mesmo se fizer um bom trabalho, não pode prosperar”. Essa velha política é doentia, é nojenta, é soberba e está sempre acima dos interesses do povo. O interesse da velha política é soberano: o próprio bolso, o próprio grupo. O interesse da velha política é tirano: que governa sempre de forma autoritária, oprimindo sua gente, anulando qualquer tentativa de livre arbítrio ou democracia.

Dianópolis nunca foi tão protagonista de sua história junto ao governo do estado como agora. As evidências estão aí para serem vistas e não para serem desvirtuadas. Aquele outro ditado, vamos dar a César o que é de César.

O governo do estado está realizando a tão sonhada obra de reforma do Ginásio de Esportes Solon Póvoa Filho, uma obra sonhada pela comunidade dianopolina, pelos esportistas, por quem sonhava em ter de volta um espaço para praticar atividades esportivas. Um pedido que foi solicitado, protocolado e atendido pelo governo do Tocantins. Um ginásio que ficou 15 anos desativado, sendo consumido pelo tempo e pelo descaso das autoridades que estiveram presentes nas urnas, prometendo e que, no entanto, só deixaram o sonho com a promessa.

Outra conquista por meio do governo do estado é a obra de pavimentação de 27 Ruas da cidade, uma obra do programa Tocando em Frente do governo do Tocantins e que, a demagogia política dianopolina faz questão de politizar e não acreditar de fato o que é de César.

Tão recente também, está licitada a obra de construção do Pier e Praia do Lago Manuel Alves, uma obra que trará investimentos e fortalecimento para a economia local e região, por meio do turismo.

Outra conquista para Dianópolis é a obra do tão sonhado Câmpus da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), que já está com a instalação do canteiro de obras e com início da terraplenagem, uma obra que terá investimento inicial de R$ 12 milhões, gerando emprego, fortalecendo a economia e o mais importante, gerar oportunidade de ensino, pesquisa e formação gratuita para Dianópolis e toda região Sudeste.

Outra questão não menos importante é a saúde regional, que já foi pauta de críticas, manifestações e muitas cobranças. A realidade do Hospital Regional de Dianópolis (HRD) hoje é outra e isso se deve aos investimentos do governo do estado do Tocantins.

O HRD tem cada dia mais se tornado a referência que o Sudeste de fato precisa, com atendimento de qualidade, infraestrutura adequada e inclusive com a realização de milhares de cirurgias eletivas, oportunizando qualidade de vida para a população do Sudeste.

A Unidade hoje conta com equipamentos de ponta, a exemplo de um raio X de última geração, laboratório dentro da Unidade, além de uma equipe competentemente disponível 24 horas para atender a comunidade.

E quando se fala em HRD, lembramos que seu papel dentro da saúde é o atendimento regional, com serviços especializados para procedimentos de urgências e emergências. No entanto, o HRD tem feito papel ambulatorial quando o assunto é a Saúde Municipal de Dianópolis. Demandas que deveriam ser assistidas pelo município, sobrecarregam o HRD que é uma unidade para atendimento de urgência e emergência.

A velha política tem se incomodado tanto com as conquistas do município por meio do governo do estado, simplesmente por integrar um “grupo” oposto. Esse grupo só esquece que é também usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) e que os benefícios são para toda população dianopolina.

Ir para as redes sociais tentar denegrir, macular, manchar e obstruir os trabalhos de desenvolvimento que vem acontecendo na Terra das Dianas é o mesmo que dizer, a velha política continua do mesmo jeito, tentando impedir que Dianópolis esteja em seu lugar de destaque, que Dianópolis saia das páginas negativas e siga para o topo. Dianópolis é mais que um grupo, Dianópolis é a nossa cidade, o nosso maior patrimônio.

Ao invés de pensarem sobre quem fez, quem trouxe, vamos unir forças e contribuir com quem está trazendo, fortalecer os projetos de quem acredita e defender a verdadeira bandeira de Dianópolis que é o seu povo!

Por fim, vamos continuar trabalhando pela Capital do Mundo, a Terra das Dianas, a nossa querida Dianópolis! Essa sim, merece todo nosso compromisso e dedicação.

Djalma Parente

Dianópolis, Tocantins 14 de setembro de 2023