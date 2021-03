Concessionária do terminal tem contrato desde 2017, mas só conseguiu fazer dois carregamentos de minério na região

Pot Sara Cardoso

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, recebeu nesta terça-feira, 16, representantes da Porto Seco Centro-Oeste, concessionária responsável pela armazenagem e pela movimentação de mercadorias no Terminal Multimodal da Ferrovia Norte-Sul, em Gurupi. Acompanhados da prefeita do município, Josi Nunes, os representantes da empresa buscaram auxílio do Governo do Tocantins para fazer interlocução no Ministério da Infraestrutura, com intuito de viabilizar a retomada de operação do Terminal de Gurupi.

Ao saber da situação, o governador Carlesse imediatamente se colocou à disposição para colaborar na solução da demanda. “O maior interessado em fazer com que este pátio volte a funcionar é o Estado do Tocantins. Esta situação está prejudicando toda uma região, por isso vamos juntar os parlamentares, o senador Eduardo Gomes, e buscar o ministro da Infraestrutura [Tarcísio Gomes de Freitas] para chegarmos a uma solução. Precisamos fazer com que os produtores de minério e grãos tenham possibilidade de transportar seus produtos na ferrovia”, afirmou.

De acordo com o que explicou o diretor de Operações do Porto Seco Centro-Oeste, Everaldo Fiatkoski, o contrato de concessão do Terminal Multimodal de Gurupi foi celebrado com a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias, em 2017. E, desde então, a empresa só conseguiu fazer dois carregamentos de minério na região.

“A grande dificuldade que estamos tendo é com a disponibilidade da ferrovia de realizar o transporte, e isto tem prejudicado toda a indústria da região, que poderia se beneficiar de um meio de transporte mais barato e mais ágil, fazendo o escoamento de seu produto pelo Porto de Itaqui [MA]. Nós entendemos que o Governo do Tocantins é extremamente interessado em desenvolver aquela região, por isso pedimos o apoio do Governador para intermediar esta relação com os concessionários da ferrovia e com a própria Valec, que é a concedente do terminal, para iniciarmos logo os investimentos necessários e realizar o embarque através do pátio de Gurupi”, explicou o diretor.

Durante a reunião, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, endossou a fala do Governador e afirmou que vai juntar forças com o Governo do Tocantins para conseguir a continuidade das atividades no pátio do município, o que vai gerar emprego e renda. “Eles querem operacionalizar a plataforma e isto não está sendo possível devido a um entrave entre as duas empresas que têm a concessão do transporte dos trechos. Existe um contrato que não está sendo cumprido e nossa região está sendo prejudicada com isto. A Porto Seco quer iniciar com o transporte de minério o que já beneficiaria, de imediato, nossa região sudeste [Palmeirópolis e Paranã] e Cavalcante [GO]. A funcionalidade dessa plataforma muda o cenário de toda aquela região, por isso é fundamental”, ressaltou.

Conforme informações do secretário de Indústria e Comércio de Gurupi, Pedro Dias, que também esteve no encontro, na atual conjuntura, toda a região sul e sudeste do Tocantins, além do noroeste da Bahia e norte de Goiás, que têm produtos como minério, algodão e grãos, estão deixando de embarcar os produtos em Gurupi para enviá-los a Porto Nacional ou a outros terminais ainda mais distantes, o que tem gerado um custo bem mais alto.

Presentes

Também participaram da reunião o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Tom Lyra; a secretária de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação e presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), Juliana Passarin; e o membro do Conselho Fiscal da Porto Seco Centro-Oeste, Sérgio Hajjar.