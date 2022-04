Por Redação

Durante os trabalhos, ruas e avenidas serão interditadas. As obras são realizadas em regime especial, com a abertura e fechamento das escavações sempre ao fim do dia de trabalho para evitar riscos de acidentes nos locais. As interdições ocorrem das 07h às 19h.

A BRK está trabalhando em um projeto de implantação de mais de 35 mil metros de redes de coleta de esgoto que irão beneficiar os moradores do setor Waldir Lins.

“A expansão do saneamento para novas famílias representa o desenvolvimento sustentável do município de Gurupi. A coleta e o tratamento de esgoto promovem saúde e qualidade de vida para as famílias, além de contribuir com a preservação do meio ambiente”, explica o responsável pelas operações da BRK em Gurupi, Orlei Tamanho.

Em casos de dúvidas sobre as obras os clientes podem entrar em contato com a BRK pelo telefone 0800 644 0195, por mensagem via WhatsApp (11) 99988-0001 ou pelo site www.brkambiental.com.br.

Confira o cronograma para a semana de 18 a 23 de abril

Terça-feira (19)

Rua C entre as ruas 5 e 12

Rua D entre as ruas 5 e 12

Rua E entre as ruas D e F

Rua 6 entre as ruas C e D

Rua 7 entre as ruas C e D

Rua 8 entre as ruas C e D

Rua 9 entre as ruas C e D

Rua 10 entre as ruas C e D

Rua 11 entre as ruas C e D

Rua 12 entre as ruas C e D

Quarta-feira (20)

Rua C entre as ruas 5 e 12

Rua D entre as ruas 5 e 12

Rua E entre as ruas D e F

Rua 6 entre as ruas C e D

Rua 7 entre as ruas C e D

Rua 8 entre as ruas C e D

Rua 9 entre as ruas C e D

Rua 10 entre as ruas C e D

Rua 11 entre as ruas C e D

Rua 12 entre as ruas C e D

Quinta-feira (21)

Rua C entre as ruas 5 e 12

Rua D entre as ruas 5 e 12

Rua E entre as ruas D e F

Rua 6 entre as ruas C e D

Rua 7 entre as ruas C e D

Rua 8 entre as ruas C e D

Rua 9 entre as ruas C e D

Rua 10 entre as ruas C e D

Rua 11 entre as ruas C e D

Rua 12 entre as ruas C e D

Sexta-feira (22)

Rua C entre as ruas 5 e 12

Rua D entre as ruas 5 e 12

Rua E entre as ruas D e F

Rua 6 entre as ruas C e D

Rua 7 entre as ruas C e D

Rua 8 entre as ruas C e D

Rua 9 entre as ruas C e D

Rua 10 entre as ruas C e D

Rua 11 entre as ruas C e D

Rua 12 entre as ruas C e D

Sábado (23)

Rua C entre as ruas 5 e 12

Rua D entre as ruas 5 e 12

Rua E entre as ruas D e F

Rua 6 entre as ruas C e D

Rua 7 entre as ruas C e D

Rua 8 entre as ruas C e D

Rua 9 entre as ruas C e D

Rua 10 entre as ruas C e D

Rua 11 entre as ruas C e D

Rua 12 entre as ruas C e D