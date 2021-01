da Redação

Com quase 750 metros de galerias já implantadas no percurso onde está sendo construída a Via Norte, a Prefeitura de Araguaína segue com obras em ritmo acelerado. Esta é a primeira etapa da instalação de aduelas, grandes estruturas pré-moldadas de concreto que servirão para a canalização dos córregos Neblina e Canindé.

Até o final do primeiro semestre deste ano, a previsão é que mais de 1.600 metros de galerias já estejam concluídos neste primeiro trecho que liga a Avenida Cônego João Lima à Avenida Castelo Branco com a canalização do Córrego Neblina. O sistema é constituído peças com cerca de três metros de altura e largura que formam canalizações duplas e triplas, de acordo com a quantidade de água que deverá ser captada no trecho.

“Além de evitar o assoreamento dos córregos, esta canalização também fará parte do sistema de preservação das nascentes que cortam a cidade, protegendo-as de lançamento irregular de esgoto, juntamente com as 6 bacias de detenção do Projeto de Saneamento Integrado Águas de Araguaína, evitando inclusive problemas com alagamentos na cidade”, explicou o gerente de supervisão e acompanhamento de obras do Projeto de Saneamento Integrado Águas de Araguaína, Cid Forghieri.

Via Norte

A via terá ao todo 9 quilômetros de extensão, que cruzará diretamente 14 setores de Araguaína para desafogar o trânsito entre o Centro e os bairros, conectando o final da Avenida Marginal Neblina até a BR-153.

Após a instalação da canalização será implantada uma base de concreto armado em toda a extensão da via para receber o asfalto usinado. Além disso, a obra também contará com calçadas, meio fio, sinalização vertical e horizontal, semáforos, iluminação, gramado e pista de ciclismo.

Projeto Águas de Araguaína

As obras do Projeto de Saneamento Integrado Águas de Araguaína têm como principal objetivo, preservar as nascentes e córregos de Araguaína, implantando um sistema de macro e micro drenagem dos córregos Neblina, Canindé e outros, o projeto prevê também a implantação dos parques Nascentes do Neblina, Raizal e São Miguel e obras de infraestrutura já em execução em vários setores, entre eles Morada do Sol 3, Ana Maria, Jardim Vitória e Tocantins.

A obra foi iniciada em julho de 2020, com a implantação do primeiro trecho da avenida, que ficará entre a Avenida Cônego João Lima, no Centro, e o Parque Cimba, beneficiando diretamente os bairros Neblina, Jardim Goiás, Brasil e Cimba.

A 2ª etapa da obra fará a interligação com a rua Dois de Julho e avenida Amazonas, no setor Araguaína Sul, tendo aproximadamente 2,6 km, seguindo por mais 5,2 km até a avenida Palmas, no setor Costa Esmeralda.