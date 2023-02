Por Redação

Em seu discurso, o presidente da Subseção da OAB de Gurupi, Dr, Vitor Schmitz destacou a importância dos diálogos institucionais e sugestões feitas pela entidade sempre e quando apresentadas ao Judiciário, sobretudo por absorver com muita sensibilidade a necessidade do jurisdicionado e ainda reforçou em defesa de avanços nos atendimentos à advocacia militante na Comarca de Palmeirópolis.

Após ouvir a classe, Dr. Vitor Schmitz elogiou os trabalhos dos serventuários da Comarca e defendeu a importância da campanha adotada pela OAB Gurupi em prezar pela advocacia itinerante na circunscrição da Subseção.

“Aproveitamos para publicizar a campanha de interiorização do Conselho Federal, bem como abordamos uma das frentes adotadas pela Seccional do Tocantins através da representação do Presidente Dr Gedeon Pitaluga e do Conselho Estadual em primar pela ascensão constante da valorização da advocacia e prerrogativas”, disse Vitor Schmitz .

A mesa diretiva foi composta pela Desembargadora Maysa Vendramini Rosal, os juízes auxiliares da Corregedora, o Dr Esmar Custódio e o Dr Arióstenis Guimarães Vieira, o Diretor da Comarca de Palmeirópolis e Magistrado em substituição Dr José Eustáquio que também é titular da 3 Vara Cível de Gurupi, o Promotor de Justiça Dr Mateus Ribeiro e o atual presidente da OAB Gurupi.

Em síntese foi exposto a Desembargadora Maysa Vendramini Rosal, Corregedora Geral da Justiça do TJ-TO as duas primordiais dificuldades e anseios da advocacia local, quais sejam:

1- A necessidade de lotação por magistrado titular nesta Comarca mediante real expectativa do concurso público iminente da Magistratura no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, e fatores importantes como por a considerável tramitação de mais de 2.000 (dois mil) processos autuados, bem como o número significante de advogados atuantes na Comarca.

2- A morosidade e dificuldades nas demandas administrativas das serventias extrajudiciais (cartório e tabelionato) da Comarca de Palmeirópolis que por vezes levam as partes e interessados a procurarem por atendimento condizente em São Salvador do Tocantins, aproximadamente quarenta e dois quilômetros de distância.

Valorização das prerrogativas dos advogados

Na oportunidade o Dr. Vitor Schmitz apresentou ao prefeito de Palmeirópolis, professor Bartolomeu Moura, um expediente da OAB que versará sobre a valorização das prerrogativas dos advogados no âmbito municipal. “Acreditamos que essa sugestão seja aceita mediante o interesse da propositura do Projeto de Lei pelo Executivo Municipal até aprovação pela Câmara dos Vereadores”, disse Vitor Schmitz.

Acompanharam a solenidade os membros da OAB de Palmeirópolis: Doutores Patrick Rocha, Dra Dhulia Jaqueline, Dr Ricardo Gomes, Dr Deivison Rocha, Dr Gean Tavares e o Diretor da Caixa de Assistência dos Advogados do Tocantins, Dr Massaru Okada.