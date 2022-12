Share on Twitter

Nota de pesar:

Com pesar, a Câmara Municipal de Cariri do Tocantins, comunica o falecimento de Anderson José Soares, mais conhecido por “Dinha”, irmão do vereador e presidente da Casa, professor Ederson Soares, ocorrido na tarde desta sexta-feira, 30 de dezembro, vítima de acidente automobilístico.

Informamos que o velório será realizado no Salão Paroquial, em Cariri, a partir das 20h desta sexta-feira. A celebração das Exéquias será realizada neste sábado, 31, de dezembro, às 16h. Logo em seguida acontecerá o sepultamento no Cemitério Municipal.

Jovem trabalhador, Anderson era solteiro, deixa um filho pequeno, mãe, irmão, familiares e amigos enlutados.

Cariri do Tocantins, 30 de dezembro de 2022.