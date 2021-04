A carta assinada pela dona de casa, Rozânia Quixaba contém 384 palavras que mostram preocupação com a falta de providências e, segundo ela resta à comunidade esperar na providência divina diante falta de um plano de imunização e de contingência na Vila Quixaba, localizada a 35 km de Peixe.

por Wesley Silas

“Estamos vivendo um momento triste em nossa comunidade, onde o grande número de pessoas estão sendo infectadas pelo Vírus da COVID-19, vidas estão sendo vítimas, e até o momento a “Gestão Pública Municipal atual,” não toma providências cabíveis”, relata Rozânia Quixaba.

Segundo informações da Superintendência de Vigilância em Saúde de Peixe, nesta quarta-feira, 07, foram confirmados 25 novos casos de Covid-19 e neste momento 62 pacientes estão em tratamento, deste 54 em isolamento domiciliar e 08 pacientes estão hospitalizados. O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde / SES-TO aponta que desde o início da pandemia foram confirmados 578 casos da Covid-19 no município (259 homens e 319 mulheres ) e 13 óbitos (08 homens e 05 mulheres) com taxa de letalidade de 2,25%, bem acima da média estadual de 1,48%. Ainda conforma a SES, a prefeitura de Peixe recebeu 1.452 doses de vacinas contra a Covid-19 e aplicou 952 doses, correspondendo 65,56%, restando 500 doses armazenadas.

“O desmantelo e a falta de atitude se faz presente nessa gestão, a dor, tristeza e a fome, se alastra em meio a nossa comunidade, onde tem várias famílias sentindo a falta de seus entes queridos, como também familiares hospitalizados sem nenhuma atenção e cuidado digno, falta tudo, desde de um simples remédio para dor até o oxigênio que pode salvar vidas”, diz Rozânia Quixaba.

Falta estratégia sanitária

Apesar da dona de casa, Rozânia Quixaba, não ter citado em sua carta, o Portal Atitude acompanhou as movimentações durante o feriado da Semana Santa no município de Peixe.

Com grande presença de pessoas que vão em direção dos ranchos e moradores da região como fazendeiros e do povoado do Romão, a Prefeitura deixou apenas uma rampa para travessia do rio, provocando aglomerações na única rampa, com o agravante da falta de barreira Sanitária em pontos estratégico como a entrada da cidade e nos locais nas praias onde não havia nenhuma fiscalização ou placa orientando os proprietários e visitantes de ranchos a não se aglomerarem.

Confira a íntegra da Carta

Atenção Comunidade

Isso é a realidade da saúde em nossa comunidade e região.

Oriento a comunidade, onde já clama em orações, em requerer dos órgãos competentes, Secretaria Municipal De Saúde, Prefeitura Municipal de Peixe – To, Consócio Regional de Saúde.

Seguinte, plano de contingência de calamidade pública, nas áreas de Saúde e Assistência Social, no intuito de conscientizar e orientar a população, para fazer isolamento social, uso de máscara, e todos os protocolos de saúde, colocando barreiras sanitárias na saída e entrada da comunidade, com encaminhamento médico de suspeitos do vírus para unidade de tratamento precoce, como também centro de diagnóstico rápido. Os assistentes sociais do município devem fazer o trabalho de informar a comunidade, sobre o risco da Pandemia Viral.

Temos exemplos de várias cidade, como do interior de Minas Gerais, onde está sendo feito o tratamento Precoce, como também às barreiras sanitárias e proibição de eventos e aglomeração em ambientes comerciais. Exemplos esses, são atendimento de suspeitos, logo com exame rápido da COVID-19, logo em seguida Tomografia Pulmonar, exame essencial para verificação da carga viral e grau de infeção.

Também, não podemos esquecer da importância do plano de imunização, é essencial para salvar vidas, não deixando o vírus evoluir.

#VacinaSim

Por fim, devemos denunciar na ouvidoria do Ministério Público Estadual do Tocantins, todas às irregularidades cometidas pelos os gestores público, levando ao conhecimento dos promotores da Saúde e dos Direitos Humanos, a falta de respeito com às vidas e com a saúde pública.

Fica aqui minha indignação pela atual administração, onde tudo se falta, até mesmo a consideração pelas vidas.

Essa comunidade pede por mais respeito e clama por justiça.

Abraços, Rozânia Quixaba!