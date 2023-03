Share on Twitter

Por Redação

“Estar confiante mesmo diante das adversidades, principalmente quando se trata da nossa saúde ou de pessoas próximas a nós, é fundamental. Além de oferecer um serviço digno, com espaço confortável e tranquilo, temos como objetivo transmitir mais confiança para as pessoas que aqui se hospedam”, detalhou o deputado estadual Eduardo Fortes que é o idealizador e fundador da Casa.

“Com o apoio e solidariedade de centenas de empresários e amigos, estamos proporcionando um atendimento diferenciado e especial para quem não tem condições de pagar por abrigo e alimentação, enquanto faz um tratamento ou acompanha um ente querido durante consultas, exames, cirurgias e outras demandas”, detalhou o deputado reforçando que a Casa segue recebendo doações. Os interessados em doar devem entrar em contato pelo WhatsApp (63) 99244-8692.

“São 30 dias de muito trabalho lá na Casa de Apoio. É dedicação, amor, entrega e solidariedade. É uma satisfação pra nós, enquanto empresa, ajudar pessoas por meio de uma entidade séria e comprometida”, desatacou um dos apoiadores que prefere ficar no anonimato. “Um trabalho bem feito, um serviço bem prestado é fundamental”, concluiu.

Edvon Vieira da Silva, da cidade de Araguaçu é um do atendidos. “Além de muito bem recebido, com cama, quarto e banheiro, fui bem tratado e servido com alimentação de qualidade”, disse ele que se hospedou na Casa de Apoio enquanto fazia exames em Gurupi.

“Já tive que dormir em local improvisado para poder acompanhar minha mãe que faz tratamento médico em Gurupi. Agora é bem diferente, com a Casa de Apoio me sinto em casa”, disse Leomar Alves de Palmeirópolis.

Casa de Apoio Nova Esperança

Em pleno funcionamento, a Casa de Apoio conta com localização estratégica e está próxima ao hospital regional de Gurupi (HRG). Dispõe de 20 leitos, alimentação gratuita, estrutura aconchegante e funciona 24 horas. Conta também com refeitório, sala, espaço para livre convivência, horta entre outros.

Para se hospedar é necessário atender critérios, como reserva com antecedência, encaminhamento de departamento social ou do hospital entre outros. Dúvidas entrar em contato pelo WhatsApp (63) 99244-8692.